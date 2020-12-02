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Новая форма расчёта 6‑НДФЛ с 2021 года

Выпуск № 48
Елена Кулакова 2 декабря 2020

ФНС утвердила форму 6-НДФЛ, которую надо использовать с отчётности за I квартал 2021 года. Главное изменение — в состав расчёта включили справку 2-НДФЛ. Она стала новым приложением. Но есть и другие важные изменения.

Чем отличается новая форма

Изменения утверждены Приказом ФНС от 15.10.20 № ЕД-7-11/753@. Он вступает в силу начиная с расчёта за I квартал 2021 года.

Как и прежде, расчёт составляют нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В него входят титульный лист, Раздел 1 и Раздел 2. Но в отличие от предыдущей формы, Раздел 1 заполняют информацией за последние 3 месяца, а Раздел 2, наоборот — данными нарастающим итогом с начала года.

Титульный лист

Титульный лист привели в соответствие с другими формами отчётности — изменили названия полей для указания периода, за который представляется расчёт: 

  • «Отчётный период (код)» вместо «Период представления (код)»;
  • «Календарный год» вместо «Налоговый период (год)».

При лишении полномочий или закрытии обособленного подразделения в поле «Форма реорганизации (ликвидация)» теперь нужно указывать код «9».

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Раздел 1 «Данные об обязательствах налогового агента»

В Разделе 1 указывают сроки перечисления и суммы удержанного налога за последние три месяца отчётного периода. Теперь заполнять раздел станет гораздо проще. В отличие от предыдущей формы, не нужно указывать даты фактического получения дохода, даты удержания налога и суммы полученного дохода. 

В новом разделе 1 указывают:

  • в поле 020 — обобщённую по всем физлицам сумму НДФЛ, удержанного за последние три месяца отчётного периода;
  • в поле 021 — дату, не позднее которой должен быть перечислен удержанный налог (п. 6 ст. 226, п. 9 ст. 226.1 НК РФ);
  • в поле 022 — обобщённую сумму удержанного налога, которую нужно перечислить в дату из поля 021.

Количество заполненных строк с полями 021–022 зависит от числа доходов, налоги с которых нужно перечислить в разные сроки, например зарплата, больничные, дивиденды и пр. Значение в поле 020 должно быть равно сумме значений из полей 022.

Если зарплату на карты работников всегда перечисляют 10 числа и других выплат нет, то Раздел 1 за I квартал заполняют так:

 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днём выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Например, в раздел 1 расчёта за I квартал включается сумма налога, удержанная с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе (в первом месяце из трёх последних отчётного периода).

Кроме того, в Раздел 1 добавили строки для отражения сумм налога, которые налоговый агент вернул налогоплательщикам (поля 030 и 032) и дат, в которые он возвращён (поле 031). Аналогично строкам для удержанного НДФЛ количество строк 031 и 032 должно быть равно количеству дат возврата налога, а показатель в строке 030 должен быть равен сумме строк 032.

Раздел 2 «Расчёт исчисленных, удержанных и перечисленных сумм НДФЛ»

В Разделе 2 отражают обобщённые по всем физлицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода. Раздел 2 заполняется по каждой налоговой ставке, применяемой в налоговом периоде.

Новшеством стало выделение из общей суммы начисленного дохода, в том числе:

  • в поле 112 — суммы дохода по трудовым договорам (контрактам);
  • в поле 113 — суммы дохода по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).

Раньше выделяли только сумму начисленных дивидендов.

В отличие от старой формы, в новом Разделе 2 нет полей для отражения итоговых значений по всем ставкам. Поля раздела заполняются обобщёнными по всем физлицам значениями нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке, в том числе:

  • поле 120 — общее количество физлиц, которым в отчётном периоде начислен облагаемый налогом доход. Если работник был несколько раз уволен и принят на работу в течение одного налогового периода, он учитывается один раз;
  • поле 160 — общая сумма удержанного налога;
  • поле 170 — общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом;
  • поле 190 — общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам.

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Например, если в организации 5 работников и зарплата каждого из них 20 000 рублей в месяц (вычеты не предоставляются), то Раздел 2 расчёта за I квартал для ставки 13 %  будет выглядеть так:

Особенности заполнения Раздела 1 и Раздела 2

Разделы 1 и 2 заполняются по каждой налоговой ставке, применяемой в налоговом периоде. 

В них появились поля «Код бюджетной классификации». В разделе 1 в поле 010 и в разделе 2 в поле 105 надо указывать КБК, соответствующий налоговой ставке. Так, для НДФЛ по ставке 15%, относящейся к доходам свыше 5 млн рублей, нужно указать КБК — 182 1 01 02080 01 0000 110 (Приказ Минфина от 12.10.2020 № 236н).

Например, если единственному работнику в 2021 году выплачивается ежемесячно заработная плата в размере 700 000 рублей (вычеты не предоставляются), то за налоговый период сумма дохода составит 8,4 млн рублей. Это больше 5 млн рублей, значит НДФЛ будет исчислен по прогрессивной ставке. С момента превышения дохода 5 млн рублей разделы 1 и 2 в расчете 6-НДФЛ за 2021 год надо заполнять в двух экземплярах: один для ставки 13%, второй для ставки 15%.

Пример заполнения раздела 2 за отчетный период — 2021 год:

1. Доход, не превышающий 5 млн рублей и НДФЛ по ставке 13%

2. Доход, превышающий 5 млн рублей и НДФЛ по ставке 15%

Приложение 1 — «Справка о доходах и суммах налога физического лица»

Главное отличие новой формы расчёта в том, что в его состав включена «Справка о доходах и суммах налога физического лица» — бывшая справка 2-НДФЛ.

Справка практически аналогична форме 2-НДФЛ и содержит те же:

  • Раздел 1 «Данные о физическом лице — получателе дохода»;
  • Раздел 2 «Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода»;
  • Раздел 3 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты».

Но из нее исключены сведения о налоговом агенте, периоде, налоговом органе и признак. Ещё она отличается от формы 2-НДФЛ тем, что дополнена разделом 4, где следует отражать доход, с которого налоговый агент не удержал налог, и саму сумму неудержанного налога.

 

За 2020 год и ранее сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога представлялось отдельной формой 2-НДФЛ с признаком 2 (4 — если представлялась правопреемником).

Справку нужно заполнять только при составлении 6-НДФЛ за отчётный период — календарный год. Но если организация ликвидируется или ИП с наёмными работниками прекращает деятельность до окончания налогового периода, то в расчёт за конечный отчётный период включается справка. При этом на титульном листе в поле «Отчётный период» должен быть указан один из кодов:

  • 34 — расчет представляется за год
  • 51 — при ликвидации в 1 квартале
  • 52 — при ликвидации во 2 квартале
  • 53 — при ликвидации в 3 квартале
  • 90 — при ликвидации в 4 квартале

Из этого следует, что если организация ликвидируется, например, в феврале 2021 года, то нужно представить расчёт 6-НДФЛ по новой форме, включив в него справки за период с 1 января до даты ликвидации. При этом на титульном листе надо отразить, что организация ликвидируется:

Если требуется скорректировать данные, указанные в уже сданных справках, нужно представить уточнённый расчёт 6-НДФЛ, включив в него корректирующие (аннулирующие) справки. При этом в поле «Номер корректировки сведений» указываются:

  • при исправлении данных — соответствующий номер корректировки (например, «01», «02» и т.д.);
  • при аннулировании ранее представленных данных — цифры «99».

При составлении первичной справки в поле «Номер корректировки сведений» проставляется «00».

Правила заполнения разделов 1, 2, 3 справки и приложения к ней — «Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» — аналогичны правилам заполнения 2-НДФЛ.

Не изменилась форма «Справка о доходах и суммах налога физлица» (приложение 4 к приказу), которую налоговые агенты выдают по заявлениям физлиц.

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Работники, Я бухгалтер
81 комментарий
ГС
Где Сама Форма 30 марта
Где сама форма?
А
Андрей 31 марта
А по ставке 35% тоже нужно заполнять 1 раздел дважды? Для 13 и 35 раздельно? КБК у них одинаковый.
Н
Наталья 1 апреля
Андрей, раздельно
ИК
Ирина Кернер 1 апреля
Где указывать доходы физлица в виде процентов по займу?
Г
Гена 1 апреля
Почему то у Вас строка 160 равна всегда строке 140, что маловероятно на практике.
ЭТ
Это Требование Фнс 8 апреля
Гена,
И
Ирина 13 апреля
Ох уж мне это требование ФНС указывать недостоверные сведения! На практике бывает иначе, у нас практически всегда остается неудержанная сумма. Да звонят, да просят сделать одинаковые, но я им подробно со ссылками на статьи НК объясняю почему они не правы.
ЕК
Екатерина Каретникова 2 апреля
доходы физлица от аренды помещения указывать в договорах ГПХ?
Н
Наталия 9 апреля
Екатерина Каретникова, Нужно ли доход по договору аренды включать в поле 113 нового расчета 6-НДФЛ?
Дата публикации 07.04.2021
Вопрос аудитору

Организация арендует помещения у физических лиц, которые не являются работниками. По условиям договоров аренды организация удерживает НДФЛ с оплаты по договору и перечисляет его в бюджет. По каким строкам нового расчета 6-НДФЛ необходимо отразить доход в виде аренды?

С отчетности за первый квартал 2021 года действует новый расчет 6-НДФЛ, форма и порядок заполнения которого утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (далее – Приказ).

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 4.1 Приложения № 2 к Приказу).

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются, в частности (п. 4.3 Приложения № 2 к Приказу):

в поле 110 – сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 111 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 112 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым договорам (контрактам);
в поле 113 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).
В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Как было указано выше, по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражаются выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Договор аренды не относится к таким договорам. Следовательно, этот доход по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражать не нужно.

Отметим, что контрольными соотношениями показателей расчета 6-НДФЛ, которые утверждены письмом ФНС России от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@, не предусмотрено равенства между полем 110 раздела 2 и суммой полей 111, 112 и 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. Следовательно, отсутствие этого равенства не является нарушением контрольных соотношений по названным строкам.

Исходя из этого, отражение выплат по договору аренды помещения у физлица, который сотрудником не является, возможно только в строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. А в поле 113 эту сумму включать не нужно.

Этот порядок реализован в учетных решениях 1С.
Н
Наталья 5 апреля
По примеру заполнения раздела 2: если работников 5 и зарплата 20000 р. у каждого в месяц, то зарплата за квартал (3 месяца) это 300000 р.
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Наталья, спасибо, что указали на недочет!
Изображение к примеру заменили.
Е
Елена 5 апреля
Правильно понимаю, что мат.пом. или увольнение сотрудника
выплаченные в середине месяца будут
показан в 1 разделе отдельной строкой?
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Елена, правильно. Для заработной платы за месяц и выплаты окончательного расчета при увольнении разные сроки перечисления суммы исчисленного и удержанного налога , поэтому в разделе 1 должны быть отражены соответствующие даты в разных строках 021 .
Е
Елена 6 апреля
В программе нет обновлений и новой формы 6НДФЛ? Когда будут обновления?
Нф
Новая форма уже месяц как доступна Удален 6 апреля
Пользователь удалил комментарий
ВС
Валентина Спектор 6 апреля
доходы физлица от аренды помещения указывать в договорах ГПХ?
Н
Наталия 9 апреля
Валентина Спектор, Нужно ли доход по договору аренды включать в поле 113 нового расчета 6-НДФЛ?
Дата публикации 07.04.2021
Вопрос аудитору

Организация арендует помещения у физических лиц, которые не являются работниками. По условиям договоров аренды организация удерживает НДФЛ с оплаты по договору и перечисляет его в бюджет. По каким строкам нового расчета 6-НДФЛ необходимо отразить доход в виде аренды?

С отчетности за первый квартал 2021 года действует новый расчет 6-НДФЛ, форма и порядок заполнения которого утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (далее – Приказ).

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 4.1 Приложения № 2 к Приказу).

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются, в частности (п. 4.3 Приложения № 2 к Приказу):

в поле 110 – сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 111 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 112 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым договорам (контрактам);
в поле 113 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).
В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Как было указано выше, по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражаются выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Договор аренды не относится к таким договорам. Следовательно, этот доход по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражать не нужно.

Отметим, что контрольными соотношениями показателей расчета 6-НДФЛ, которые утверждены письмом ФНС России от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@, не предусмотрено равенства между полем 110 раздела 2 и суммой полей 111, 112 и 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. Следовательно, отсутствие этого равенства не является нарушением контрольных соотношений по названным строкам.

Исходя из этого, отражение выплат по договору аренды помещения у физлица, который сотрудником не является, возможно только в строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. А в поле 113 эту сумму включать не нужно.

Этот порядок реализован в учетных решениях 1С.
НН
Наталья Никифорова 6 апреля
В статье ничего не говорится о том как заполнять отчет если есть межрасчетные выплаты, например, отпуск или компенсация при увольнении в сер.месяца. Или например зарплата была выплачена 31.12.2020, а перечислен налог уже в 2021 году.
ГС
Герман Семенюк 6 апреля
Наталья Никифорова, в старом 6-НДФЛ у вас отражается так -строка 100 -31.12.2020; -строка 110 -31.12.2020; -строка 120 -11.01.2021.
В новом 6-НДФЛ строка 021 -11.01.2021.
Нф
Новая форма уже месяц как доступна 6 апреля
Если была покупка ЦБ с удержанием НДФЛ, то это тоже относится к ГПХ?
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Покупка ЦБ производится по договору купли -продажи, что тоже является договором ГПХ. Но в разделе 2 в строке 113 сумма дохода от продажи ЦБ не указывается, так как в этой строке выделяются только суммы дохода, начисленные по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг).
АС
Анатолий Сорока 6 апреля
Я правильно понял, что каждый месяц справки заполнять не надо? Только в конце года?
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Анатолий Сорока, Приложение 1 к Расчету (справка о доходах ФЛ) заполняется только при представлении 6-НДФЛ за налоговый период (год). Либо в случае ликвидации - за отчетный период, в котором произведена ликвидация.
ИС
Ирина Сергеева 7 апреля
к вопросу о ЗП за декабрь, которая выплачена в январе, как ее указывать в 1 и 2 разделе? про НДФЛ поняла просто строка 021 и крайнюю дату выплаты, а 2 раздел?
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Ирина Сергеева, по последним рекомендациям ФНС (пока только устным) в расчет за отчетный период следует включать доходы , НДФЛ с которых удержан в отчетном периоде, независимо от того , когда наступает срок его перечисления. Но, по моему, это можно применить только к доходам за налоговый период 2021 года. Так как , если выплаченную в январе зарплату за декабрь отразить в строке 110 раздела 2 расчета за 1 квартал 2021 ( и далее в следующих отчетных периодах), то не будет выполнено контрольное соотношение : строка 110 по соответствующей ставке (строка 100) = сумме строк "Общая сумма дохода" по соответствующей ставке налога приложений N 1 к 6НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6НДФЛ за налоговый период). А в приложении 1 (справка) согласно порядку заполнения указывается "В поле "Месяц" в хронологическом порядке указывается порядковый номер месяца налогового периода, ЗА КОТОРЫЙ был начислен и фактически получен доход". То есть, можно указать только зарплату за январь 2021 и далее.
Получается, что зарплату за декабрь, выплаченную в январе , не надо отражать в разделе 2 расчета за 1 квартал 2021 года.
Возможно ФНС даст письменные разъяснения по этому вопросу.
Н
Наталья Удален 23 апреля
Пользователь удалил комментарий
МН
Марина Носкова 7 апреля
В раздел 2. строка 170 "сумма налога, не удержанная налоговым агентом"- указывать сумму налога за март удержанного в апреле?
В разделе 2. строка 180 "сумма налога , излишне удержанная"- указать сумму налога если из-за "суммы вычетов стр.130" сумма налога исчисления стр.140 оказалась меньше чем реально исчислено за квартал?
(Пример: работник был на больничном весь квартал начисление было дважды при закрытии больничных, за шесть дней, НДФЛ не исчислялось из-за сумм вычетов на двух детей, в связи с этим произошла разница с реальным исчислением налога)
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Марина Носкова, в строке 170 указывается сумма налога, которую не удержали по причине невозможности, например, с натурального дохода.
В строке 180 сумма излишне удержанного налога указывается, если реально удержали налог с доходов физического лица больше, чем полагалось.
А
Алена 8 апреля
какая сумма указывается в строке 160? ( дек, янв, февраль) или январь и февраль?
Л
Лариса 8 апреля
Алена, январь и февраль.
С
Сергей 16 апреля
Алена, дек, янв, фев
П
Пользователь 22 апреля
Алена, такой же вопрос
СБ
Светлана Багрина 8 апреля
У нас после обновления программы в 1 разделе появилась дата срока перечисления налога 01.04.2021г. с суммой налога из зарплаты за март 2021г., хотя до обновления все заканчивалось датой 31.03.2021г. Теперь получается надо сдать корректировку?
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Светлана Багрина, надеюсь , что корректировать не придется, ведь база и исчисленный налог не были занижены. ФНС на вебинарах дает рекомендации отражать в расчете за отчетный период суммы налогов по дате удержания, даже если срок перечисления наступает в следующем отчетном периоде. Например , зарплата за март выплачена 31.03.2021, срок перечисления 01.04.2021. По старым правилам нужно было отражать эту операцию в разделе 2 расчета за полугодие. Теперь же рекомендуют отражать удержанный 31.03 с мартовской зарплаты налог в расчете за 1 квартал. Официальных разъяснений (в виде письма) на данный момент опубликовано не было, но разработчики ПО учли эти рекомендации и выпустили обновления.
М
Мария 8 апреля
я ,уже сдала отчет,но сумма вычетов в 130 строке стоит,а перечислили больше,мне нужно показать сумму,что она излишне перечисленная в строке 180 ?
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Мария, в строке 180 указывается излишне удержанная с доходов физического лица сумма налога. То есть, если удержанная сумма (стр.160) больше исчисленной (стр.140).
М
Мария 8 апреля
Кто нибудь может ответить на мой комментарий?
М
Марина 9 апреля
А надо ли отражать в Разделе 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, если она выплачена 31.12.20 г., срок перечисления НДФЛ 11.01.21 г., но реально был перечислен 31.12.20 г.???
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Марина, в порядке заполнения (Приказ ФНС от 15 октября 2020 г. N ЕД-7-11/753@) сказано:
"В Разделе 1 указываются сроки перечисления налога и суммы удержанного налога ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА отчетного периода."
Поскольку НДФЛ с декабрьской зарплаты , выплаченной 31.12.2020 года, был удержан в декабре - не в первом квартале 2021 - то отражать его в разделе 1 расчета за 1 квартал не нужно.
И
Ирина 30 апреля
Елена Кулакова, а если НДФЛ за декабрь в годовом НДФЛ6 указан не был, тк по требованию ФНС датой перечисления НДФЛ считаем не реальную дату (31 декабря), а первый рабочий день следующего месяца? Тогда получается, что этот НДФЛ вообще не отразится в отчетах
Н
Надежда 9 апреля
если за март з/плата выдана 02 апреля, ее в сумму дохода не включать? и удержанный НДФЛ тоже?
Н
Надежда 9 апреля
жду от вас разъяснений. Спасибо.
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Надежда, если выплата мартовской зарплаты произведена в апреле и налог удержан в апреле, то сумму налога надо отражать в разделе 1 расчета за полугодие. Это следует из порядка заполнения (п.3.1). Доход в разделе 2 тоже указать в расчете за полугодие.
А
Анна 10 апреля
спасибо
А
Анна 12 апреля
вышла сумма строка 180.Откуда?Как ее найти
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Анна, если сумма в строке 180 появилась при автоматическом заполнении расчета программой, то вероятней всего, она получена как разница между строками 160 и 140 (удержанный налог - исчисленный).
СЗ
Светлана Захарова 13 апреля
В примере в разделе 2 неправильно указан доход по строке 110, 112, соответственно и исчисленный ндфл по стр 140. Вводите всех в заблуждение!!!
СЗ
Светлана Захарова 13 апреля
С даты размещения статьи, с приведенным примером, заполненным с ошибками, прошло больше 4 месяцев!!!
https://kontur.ru/extern
Елена Кулакова, эксперт 14 апреля
Светлана Захарова, исправили. Спасибо за внимательность!
П
Петр 14 апреля
И все-таки по строке 160 указывать удержание в январе (по начислениям декабря)?
Есть какие-то пояснения налоговой?
ЕА
Вп
Выпуск № 48, март 2021
Как платить налоги в 2021 году
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