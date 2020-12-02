Новая форма расчёта 6‑НДФЛ с 2021 года

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ФНС утвердила форму 6-НДФЛ, которую надо использовать с отчётности за I квартал 2021 года. Главное изменение — в состав расчёта включили справку 2-НДФЛ. Она стала новым приложением. Но есть и другие важные изменения.
Изменения утверждены Приказом ФНС от 15.10.20 № ЕД-7-11/753@. Он вступает в силу начиная с расчёта за I квартал 2021 года.
Как и прежде, расчёт составляют нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В него входят титульный лист, Раздел 1 и Раздел 2. Но в отличие от предыдущей формы, Раздел 1 заполняют информацией за последние 3 месяца, а Раздел 2, наоборот — данными нарастающим итогом с начала года.
Титульный лист привели в соответствие с другими формами отчётности — изменили названия полей для указания периода, за который представляется расчёт:
При лишении полномочий или закрытии обособленного подразделения в поле «Форма реорганизации (ликвидация)» теперь нужно указывать код «9».
В Разделе 1 указывают сроки перечисления и суммы удержанного налога за последние три месяца отчётного периода. Теперь заполнять раздел станет гораздо проще. В отличие от предыдущей формы, не нужно указывать даты фактического получения дохода, даты удержания налога и суммы полученного дохода.
В новом разделе 1 указывают:
Количество заполненных строк с полями 021–022 зависит от числа доходов, налоги с которых нужно перечислить в разные сроки, например зарплата, больничные, дивиденды и пр. Значение в поле 020 должно быть равно сумме значений из полей 022.
Если зарплату на карты работников всегда перечисляют 10 числа и других выплат нет, то Раздел 1 за I квартал заполняют так:
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днём выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Например, в раздел 1 расчёта за I квартал включается сумма налога, удержанная с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе (в первом месяце из трёх последних отчётного периода).
Кроме того, в Раздел 1 добавили строки для отражения сумм налога, которые налоговый агент вернул налогоплательщикам (поля 030 и 032) и дат, в которые он возвращён (поле 031). Аналогично строкам для удержанного НДФЛ количество строк 031 и 032 должно быть равно количеству дат возврата налога, а показатель в строке 030 должен быть равен сумме строк 032.
В Разделе 2 отражают обобщённые по всем физлицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода. Раздел 2 заполняется по каждой налоговой ставке, применяемой в налоговом периоде.
Новшеством стало выделение из общей суммы начисленного дохода, в том числе:
Раньше выделяли только сумму начисленных дивидендов.
В отличие от старой формы, в новом Разделе 2 нет полей для отражения итоговых значений по всем ставкам. Поля раздела заполняются обобщёнными по всем физлицам значениями нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке, в том числе:
Например, если в организации 5 работников и зарплата каждого из них 20 000 рублей в месяц (вычеты не предоставляются), то Раздел 2 расчёта за I квартал для ставки 13 % будет выглядеть так:
Разделы 1 и 2 заполняются по каждой налоговой ставке, применяемой в налоговом периоде.
В них появились поля «Код бюджетной классификации». В разделе 1 в поле 010 и в разделе 2 в поле 105 надо указывать КБК, соответствующий налоговой ставке. Так, для НДФЛ по ставке 15%, относящейся к доходам свыше 5 млн рублей, нужно указать КБК — 182 1 01 02080 01 0000 110 (Приказ Минфина от 12.10.2020 № 236н).
Например, если единственному работнику в 2021 году выплачивается ежемесячно заработная плата в размере 700 000 рублей (вычеты не предоставляются), то за налоговый период сумма дохода составит 8,4 млн рублей. Это больше 5 млн рублей, значит НДФЛ будет исчислен по прогрессивной ставке. С момента превышения дохода 5 млн рублей разделы 1 и 2 в расчете 6-НДФЛ за 2021 год надо заполнять в двух экземплярах: один для ставки 13%, второй для ставки 15%.
Пример заполнения раздела 2 за отчетный период — 2021 год:
1. Доход, не превышающий 5 млн рублей и НДФЛ по ставке 13%
2. Доход, превышающий 5 млн рублей и НДФЛ по ставке 15%
Главное отличие новой формы расчёта в том, что в его состав включена «Справка о доходах и суммах налога физического лица» — бывшая справка 2-НДФЛ.
Справка практически аналогична форме 2-НДФЛ и содержит те же:
Но из нее исключены сведения о налоговом агенте, периоде, налоговом органе и признак. Ещё она отличается от формы 2-НДФЛ тем, что дополнена разделом 4, где следует отражать доход, с которого налоговый агент не удержал налог, и саму сумму неудержанного налога.
За 2020 год и ранее сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога представлялось отдельной формой 2-НДФЛ с признаком 2 (4 — если представлялась правопреемником).
Справку нужно заполнять только при составлении 6-НДФЛ за отчётный период — календарный год. Но если организация ликвидируется или ИП с наёмными работниками прекращает деятельность до окончания налогового периода, то в расчёт за конечный отчётный период включается справка. При этом на титульном листе в поле «Отчётный период» должен быть указан один из кодов:
Из этого следует, что если организация ликвидируется, например, в феврале 2021 года, то нужно представить расчёт 6-НДФЛ по новой форме, включив в него справки за период с 1 января до даты ликвидации. При этом на титульном листе надо отразить, что организация ликвидируется:
Если требуется скорректировать данные, указанные в уже сданных справках, нужно представить уточнённый расчёт 6-НДФЛ, включив в него корректирующие (аннулирующие) справки. При этом в поле «Номер корректировки сведений» указываются:
При составлении первичной справки в поле «Номер корректировки сведений» проставляется «00».
Правила заполнения разделов 1, 2, 3 справки и приложения к ней — «Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» — аналогичны правилам заполнения 2-НДФЛ.
Не изменилась форма «Справка о доходах и суммах налога физлица» (приложение 4 к приказу), которую налоговые агенты выдают по заявлениям физлиц.
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Дата публикации 07.04.2021
Вопрос аудитору
Организация арендует помещения у физических лиц, которые не являются работниками. По условиям договоров аренды организация удерживает НДФЛ с оплаты по договору и перечисляет его в бюджет. По каким строкам нового расчета 6-НДФЛ необходимо отразить доход в виде аренды?
С отчетности за первый квартал 2021 года действует новый расчет 6-НДФЛ, форма и порядок заполнения которого утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (далее – Приказ).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 4.1 Приложения № 2 к Приказу).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются, в частности (п. 4.3 Приложения № 2 к Приказу):
в поле 110 – сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 111 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 112 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым договорам (контрактам);
в поле 113 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).
В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Как было указано выше, по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражаются выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Договор аренды не относится к таким договорам. Следовательно, этот доход по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражать не нужно.
Отметим, что контрольными соотношениями показателей расчета 6-НДФЛ, которые утверждены письмом ФНС России от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@, не предусмотрено равенства между полем 110 раздела 2 и суммой полей 111, 112 и 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. Следовательно, отсутствие этого равенства не является нарушением контрольных соотношений по названным строкам.
Исходя из этого, отражение выплат по договору аренды помещения у физлица, который сотрудником не является, возможно только в строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. А в поле 113 эту сумму включать не нужно.
Этот порядок реализован в учетных решениях 1С.
Изображение к примеру заменили.
выплаченные в середине месяца будут
показан в 1 разделе отдельной строкой?
Дата публикации 07.04.2021
Вопрос аудитору
Организация арендует помещения у физических лиц, которые не являются работниками. По условиям договоров аренды организация удерживает НДФЛ с оплаты по договору и перечисляет его в бюджет. По каким строкам нового расчета 6-НДФЛ необходимо отразить доход в виде аренды?
С отчетности за первый квартал 2021 года действует новый расчет 6-НДФЛ, форма и порядок заполнения которого утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (далее – Приказ).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 4.1 Приложения № 2 к Приказу).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются, в частности (п. 4.3 Приложения № 2 к Приказу):
в поле 110 – сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 111 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 112 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым договорам (контрактам);
в поле 113 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).
В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Как было указано выше, по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражаются выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Договор аренды не относится к таким договорам. Следовательно, этот доход по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражать не нужно.
Отметим, что контрольными соотношениями показателей расчета 6-НДФЛ, которые утверждены письмом ФНС России от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@, не предусмотрено равенства между полем 110 раздела 2 и суммой полей 111, 112 и 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. Следовательно, отсутствие этого равенства не является нарушением контрольных соотношений по названным строкам.
Исходя из этого, отражение выплат по договору аренды помещения у физлица, который сотрудником не является, возможно только в строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. А в поле 113 эту сумму включать не нужно.
Этот порядок реализован в учетных решениях 1С.
В новом 6-НДФЛ строка 021 -11.01.2021.
Получается, что зарплату за декабрь, выплаченную в январе , не надо отражать в разделе 2 расчета за 1 квартал 2021 года.
Возможно ФНС даст письменные разъяснения по этому вопросу.
В разделе 2. строка 180 "сумма налога , излишне удержанная"- указать сумму налога если из-за "суммы вычетов стр.130" сумма налога исчисления стр.140 оказалась меньше чем реально исчислено за квартал?
(Пример: работник был на больничном весь квартал начисление было дважды при закрытии больничных, за шесть дней, НДФЛ не исчислялось из-за сумм вычетов на двух детей, в связи с этим произошла разница с реальным исчислением налога)
В строке 180 сумма излишне удержанного налога указывается, если реально удержали налог с доходов физического лица больше, чем полагалось.
"В Разделе 1 указываются сроки перечисления налога и суммы удержанного налога ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА отчетного периода."
Поскольку НДФЛ с декабрьской зарплаты , выплаченной 31.12.2020 года, был удержан в декабре - не в первом квартале 2021 - то отражать его в разделе 1 расчета за 1 квартал не нужно.
Есть какие-то пояснения налоговой?
Получается в отчете за 1 квартал 2021 сумма в строке 160 будет совпадать с общей суммой НДФЛ в разделе 1?
1С не ставит в отчет налог по ставе 35 процентов с займов. Внести эту страницу отдельно?
спасибо.
правильно ли я понимаю, что в новой форме все равно нужно отображать только ндфл начисленные и удержаные за январь, февраль, март 2021?
и если так, то каким образом отображать сведения об ндфл за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года, которые были оплачены в 2021?
Начисления, декабрь 1000, январь 2000, февраль 3000, март 4000
отсюда удержания, январь 1000, февраль 2000, март 3000, апрель 4000
отсюда
строка 020 = 1000+2000+3000
строка 140 = 2000+3000+4000
строка 160 = 1000+2000+3000
В перечне контрольных соотношений, установленных ФНС Письмом от 23.03.2021 № БС-4-11/3759 нет такого КС (110=111+112+113). То есть, равенство не требуется.
Дата начисления Начислено НДФЛ
1 кв. 2021г
09.01.2020 20 800,00 2 704,00
08.02.2021 20 800,00 2 704,00
09.03.2021 20 800,00 2 704,00
24.03.2021 4 727,27 615,00
а еще ниже то, что формирует контбухгалтерия в отчетности 6 НДФЛ Раздел 1 Данные об обязательствах налогового агента
строка 021 - 08.02.2021 строка 022 - 2 704
строка 021 - 09.03.2021 строка 022 - 2 704
Подскажите, пожалуйста, почему в отчете отражаются только 2 выплаты, почему не берется ндфл, которую перечисляли в январе за декабрь, и самая последняя 615 рублей за март при увольнении сотрудника?