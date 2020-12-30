Контур.Норматив — справочно-правовая система (СПС)

Справочный
сервис для бухгалтера
Всё, что нужно для ежедневной работы бухгалтера: законодательство, экспертные материалы, консультации,
формы, справочники и сервисы.
Всё, что нужно для ежедневной работы бухгалтера: законодательство, экспертные материалы, консультации,
формы, справочники и сервисы.
С 1 августа 2024 года мы прекращаем продажи Норматива. В текущем виде сервис будет работать до 1 августа 2025 года. Затем функциональность справочно-правовой системы будет доступна только в составе Экстерна.Подробнее
Актуальная нормативная база, необходимая для бухгалтера. Федеральное и региональное законодательство, письма контролирующих органов, арбитражная практика.
База готовых ответов на вопросы коллег и возможность задать свои вопросы. Эксперты ответят в течение 24 часов. Консультируем по бухгалтерской, налоговой, кадровой и юридической тематикам.
Новости, электронные журналы, статьи — чтобы быть в курсе изменений законодательства.
Чек-листы со всеми основными событиями для бухгалтера — чтобы ничего не забыть.
Инструкции с разбором практических ситуаций, аналитикой и примерами — чтобы разобраться в новой теме.
Быстро находите нужные сведения: проводки, ОКВЭД, КОСГУ, ОКОФ, КБК, МРОТ и пр.
Вовремя сдавайте отчетность и платите налоги. Настройте календарь под свою организацию и получайте уведомления на почту или в СМС.
В несколько кликов составляйте учетную политику, договор поставки или трудовой договор под разные ситуации.
Заполняйте отчетность правильно с первого раза.
Легко рассчитывайте отпускные, пени, стаж, больничные, декретные.
Участвуйте онлайн или смотрите в записи в удобное время и развивайтесь в профессии.
С легкостью переходите из одного сервиса в другой: от сдачи отчетности к информационной поддержке и наоборот.