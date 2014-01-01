Контур.Бухгалтерия — сдача отчетности ИП и ООО, бухгалтерия на УСН, ЕНВД онлайн — СКБ Контур

Онлайн‑бухгалтерия
для малого бизнеса

Ведите бухучет, начисляйте зарплату, больничные и отпускные, отправляйте отчетность через интернет. Для бухгалтеров, директоров и бухгалтерских фирм.

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Возможности

Бухгалтерский и налоговый учет

Учет первичных бухгалтерских документов, работа со счетами- фактурами, книгами покупок и продаж. Аналитические отчеты.

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Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат

Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности, быстрая отправка отчетности через интернет. Для отправки отчёт достаточно подписать электронной подписью.

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Расчеты по 
сотрудникам

Учет сотрудников, расчет зарплаты, больничных, отпускных, налоги и взносы, расчет дивидендов.

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Проверка контрагентов

Контрагенты автоматически проверяются на надежность по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сервис покажет риски сотрудничества.

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Электронный документооборот

Моментальное получение первички, экономия денег на отправке и отсутствие риска потерять или забыть важные документы.

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Нормативно-правовая база

Из сервиса есть доступ ко всем актуальным законам, постановлениям и письмам, чтобы быть в курсе последних изменений.

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Все возможности

Интеграция с банками

Кому подходит сервис

  • Для коммерческих организаций до 100 сотрудников
  • ООО на УСН, ОСНО
  • ИП на УСН, ПСН
  • Без тяжелых и вредных условий труда
Бухгалтеру Автоматизируйте рутинные задачи, работайте без зависаний и долгих обновлений, ведите учет из любой точки.
Директору Заводите первичку, отслеживайте долги, контролируйте работу бухгалтера или ведите учет самостоятельно.
Бухгалтерской фирме Автоматизируйте передачу первички, работайте с несколькими организациями и контролируйте работу сотрудников.

35 000 организаций уже
работают в сервисе

Ирина Думашина
Бухгалтер

Работать с системой стали совсем недавно, являемся обслуживающей бухгалтерией. Изначально понравилось то, что в системе все очень просто, нет каких-то сложных непонятных таблиц, все четко и понятно. Это и стало решающим фактором для приобретения. Подробнее

Юлия Башкатова
Индивидуальный предприниматель

Отличная программа. Давно искали сервис, который бы полностью удовлетворил по качеству и цене. Удалось автоматизировать работу в организации. Также нравится мобильность сервиса: работаем даже с планшета.

Юлия Самохвалова
Бухгалтер-аутсорсер

Быстро, легко, удобно! Контур.Бухгалтерия практически всё делает сама, не надо долго и нудно разыскивать порядок расчетов и заполнений форм. Современные технологии должны быть именно такими — создающими удобства, экономящими время и нервы, несложными в применении.

ООО «Латте»
Елена Иванова, бухгалтер

В Контур.Бухгалтерии я завожу первичку, веду бухучет, начисляю зарплату сотрудникам и отправляю отчетность в налоговую, ПФР, ФСС, то есть, выполняю практически все задачи. К сервису мы подключены с 2014 года, все устраивает, никаких нареканий нет.

Ирина Думашина
Бухгалтер

Работать с системой стали совсем недавно, являемся обслуживающей бухгалтерией. Изначально понравилось то, что в системе все очень просто, нет каких-то сложных непонятных таблиц, все четко и понятно. Это и стало решающим фактором для приобретения. Подробнее

Юлия Самохвалова
Бухгалтер-аутсорсер

Быстро, легко, удобно! Контур.Бухгалтерия практически всё делает сама, не надо долго и нудно разыскивать порядок расчетов и заполнений форм. Современные технологии должны быть именно такими — создающими удобства, экономящими время и нервы, несложными в применении.

Юлия Башкатова
Индивидуальный предприниматель

Отличная программа. Давно искали сервис, который бы полностью удовлетворил по качеству и цене. Удалось автоматизировать работу в организации. Также нравится мобильность сервиса: работаем даже с планшета.

ООО «Латте»
Елена Иванова, бухгалтер

В Контур.Бухгалтерии я завожу первичку, веду бухучет, начисляю зарплату сотрудникам и отправляю отчетность в налоговую, ПФР, ФСС, то есть, выполняю практически все задачи. К сервису мы подключены с 2014 года, все устраивает, никаких нареканий нет.

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