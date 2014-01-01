Онлайн‑бухгалтерия
для малого бизнеса
Ведите бухучет, начисляйте зарплату, больничные и отпускные, отправляйте отчетность через интернет. Для бухгалтеров, директоров и бухгалтерских фирм.
Ведите бухучет, начисляйте зарплату, больничные и отпускные, отправляйте отчетность через интернет. Для бухгалтеров, директоров и бухгалтерских фирм.
Учет первичных бухгалтерских документов, работа со счетами- фактурами, книгами покупок и продаж. Аналитические отчеты.Подробнее
Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности, быстрая отправка отчетности через интернет. Для отправки отчёт достаточно подписать электронной подписью.
Учет сотрудников, расчет зарплаты, больничных, отпускных, налоги и взносы, расчет дивидендов.
Контрагенты автоматически проверяются на надежность по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сервис покажет риски сотрудничества.
Моментальное получение первички, экономия денег на отправке и отсутствие риска потерять или забыть важные документы.
Из сервиса есть доступ ко всем актуальным законам, постановлениям и письмам, чтобы быть в курсе последних изменений.
Работать с системой стали совсем недавно, являемся обслуживающей бухгалтерией. Изначально понравилось то, что в системе все очень просто, нет каких-то сложных непонятных таблиц, все четко и понятно. Это и стало решающим фактором для приобретения. Подробнее
Отличная программа. Давно искали сервис, который бы полностью удовлетворил по качеству и цене. Удалось автоматизировать работу в организации. Также нравится мобильность сервиса: работаем даже с планшета.
Быстро, легко, удобно! Контур.Бухгалтерия практически всё делает сама, не надо долго и нудно разыскивать порядок расчетов и заполнений форм. Современные технологии должны быть именно такими — создающими удобства, экономящими время и нервы, несложными в применении.
В Контур.Бухгалтерии я завожу первичку, веду бухучет, начисляю зарплату сотрудникам и отправляю отчетность в налоговую, ПФР, ФСС, то есть, выполняю практически все задачи. К сервису мы подключены с 2014 года, все устраивает, никаких нареканий нет.
Работать с системой стали совсем недавно, являемся обслуживающей бухгалтерией. Изначально понравилось то, что в системе все очень просто, нет каких-то сложных непонятных таблиц, все четко и понятно. Это и стало решающим фактором для приобретения. Подробнее
Быстро, легко, удобно! Контур.Бухгалтерия практически всё делает сама, не надо долго и нудно разыскивать порядок расчетов и заполнений форм. Современные технологии должны быть именно такими — создающими удобства, экономящими время и нервы, несложными в применении.
Отличная программа. Давно искали сервис, который бы полностью удовлетворил по качеству и цене. Удалось автоматизировать работу в организации. Также нравится мобильность сервиса: работаем даже с планшета.
В Контур.Бухгалтерии я завожу первичку, веду бухучет, начисляю зарплату сотрудникам и отправляю отчетность в налоговую, ПФР, ФСС, то есть, выполняю практически все задачи. К сервису мы подключены с 2014 года, все устраивает, никаких нареканий нет.
Работать с системой стали совсем недавно, являемся обслуживающей бухгалтерией. Изначально понравилось то, что в системе все очень просто, нет каких-то сложных непонятных таблиц, все четко и понятно. Это и стало решающим фактором для приобретения. Подробнее
Отличная программа. Давно искали сервис, который бы полностью удовлетворил по качеству и цене. Удалось автоматизировать работу в организации. Также нравится мобильность сервиса: работаем даже с планшета.
Быстро, легко, удобно! Контур.Бухгалтерия практически всё делает сама, не надо долго и нудно разыскивать порядок расчетов и заполнений форм. Современные технологии должны быть именно такими — создающими удобства, экономящими время и нервы, несложными в применении.
В Контур.Бухгалтерии я завожу первичку, веду бухучет, начисляю зарплату сотрудникам и отправляю отчетность в налоговую, ПФР, ФСС, то есть, выполняю практически все задачи. К сервису мы подключены с 2014 года, все устраивает, никаких нареканий нет.
С Контур.Бухгалтерией мы работаем уже больше трех лет: ведем бухучет, начисляем зарплату, отправляем отчетность. Полностью довольны! Особенно удобно то, что это онлайн-бухгалтерия!
Очень довольны программой. Мы только ввели необходимые настройки и заполнили данные, а всё остальное считается автоматически, занимая минимум времени: остается только вносить корректировки по необходимости.
Фирма у нас небольшая, слишком больших оборотов нет, и Контур.Бухгалтерия полностью покрывает потребности компании. Программа абсолютно простая, в системе все доступно и понятно, не потребовалось никакого обучения. Подробнее
Контур.Бухгалтерия простая и понятная даже для неопытных пользователей. Быстрота ввода данных, быстрота расчета заработной платы. Нравится моментальное формирование отчетности для внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, ФСС).
Работать с системой стали совсем недавно, являемся обслуживающей бухгалтерией. Изначально понравилось то, что в системе все очень просто, нет каких-то сложных непонятных таблиц, все четко и понятно. Это и стало решающим фактором для приобретения. Подробнее
Быстро, легко, удобно! Контур.Бухгалтерия практически всё делает сама, не надо долго и нудно разыскивать порядок расчетов и заполнений форм. Современные технологии должны быть именно такими — создающими удобства, экономящими время и нервы, несложными в применении.
С Контур.Бухгалтерией мы работаем уже больше трех лет: ведем бухучет, начисляем зарплату, отправляем отчетность. Полностью довольны! Особенно удобно то, что это онлайн-бухгалтерия!
Фирма у нас небольшая, слишком больших оборотов нет, и Контур.Бухгалтерия полностью покрывает потребности компании. Программа абсолютно простая, в системе все доступно и понятно, не потребовалось никакого обучения. Подробнее
Отличная программа. Давно искали сервис, который бы полностью удовлетворил по качеству и цене. Удалось автоматизировать работу в организации. Также нравится мобильность сервиса: работаем даже с планшета.
В Контур.Бухгалтерии я завожу первичку, веду бухучет, начисляю зарплату сотрудникам и отправляю отчетность в налоговую, ПФР, ФСС, то есть, выполняю практически все задачи. К сервису мы подключены с 2014 года, все устраивает, никаких нареканий нет.
Очень довольны программой. Мы только ввели необходимые настройки и заполнили данные, а всё остальное считается автоматически, занимая минимум времени: остается только вносить корректировки по необходимости.
Контур.Бухгалтерия простая и понятная даже для неопытных пользователей. Быстрота ввода данных, быстрота расчета заработной платы. Нравится моментальное формирование отчетности для внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, ФСС).
Работать с системой стали совсем недавно, являемся обслуживающей бухгалтерией. Изначально понравилось то, что в системе все очень просто, нет каких-то сложных непонятных таблиц, все четко и понятно. Это и стало решающим фактором для приобретения.
После простых настроек, все стало считаться автоматически. Не надо засиживаться допоздна в офисе, можно спокойно доделать работу дома. Отчетность во все контролирующие органы можно предоставлять со своего рабочего места, нет необходимости посещать эти инстанции. Можно и сверки расчетов производить, и абсолютно любыми документами обмениваться: это очень удобно и колоссально экономит время.
Раньше считалось, что рабочее место бухгалтера стоит немалых денег, но Контур.Бухгалтерия опровергает это: за минимальную цену мы получили полнофункциональное рабочее место с ведением бухгалтерии, отчетностью, проверкой партнеров и прочими необходимыми функциями.
Фирма у нас небольшая, слишком больших оборотов нет, и Контур.Бухгалтерия полностью покрывает потребности компании. Программа абсолютно простая, в системе все доступно и понятно, не потребовалось никакого обучения.
Если какие-то вопросы возникают — можно посмотреть видеоуроки. Отправка отчетности — в один клик: заходишь и сразу видно, какие операции надо провести в первую очередь, какие налоги уплатить. Еще нравится то, что работать можно с любого компьютера.
Мы работаем по двум организациям. Удобно, что в одной системе можно просто переключиться с одной компании на другую, не меняя рабочего места. Отдельно имеет доступ в систему директор: проверяет там контрагентов.