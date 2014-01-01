Работать с системой стали совсем недавно, являемся обслуживающей бухгалтерией. Изначально понравилось то, что в системе все очень просто, нет каких-то сложных непонятных таблиц, все четко и понятно. Это и стало решающим фактором для приобретения.

После простых настроек, все стало считаться автоматически. Не надо засиживаться допоздна в офисе, можно спокойно доделать работу дома. Отчетность во все контролирующие органы можно предоставлять со своего рабочего места, нет необходимости посещать эти инстанции. Можно и сверки расчетов производить, и абсолютно любыми документами обмениваться: это очень удобно и колоссально экономит время.

Раньше считалось, что рабочее место бухгалтера стоит немалых денег, но Контур.Бухгалтерия опровергает это: за минимальную цену мы получили полнофункциональное рабочее место с ведением бухгалтерии, отчетностью, проверкой партнеров и прочими необходимыми функциями.