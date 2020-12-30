Контур.Маркет всегда соответствует самым последним требованиям законодательства, поэтому вам не придется самостоятельно отслеживать изменения, касающиеся алкогольной отчетности.
Отчетность ФСРАР
Возможности
Вы не привязаны к рабочему месту. Отправляйте декларации с любого компьютера, подключенного к интернету. Чтобы зайти в Контур.Маркет, используйте пароль или сертификат.
Если продаете алкоголь с помощью кассового модуля Контур.Маркет, данные автоматически поступают в журнал учета продаж товароучетного сервиса Контур.Маркет. Затем эти сведения можно использовать для формирования отчетности в ФСРАР.
ФСРАР требует фактические остатки продукции приводить в соответствие с остатками по ЕГАИС. Для этого в сервисе проводите ЕГАИС-инвентаризацию крепкого алкоголя или пива.
Создавайте
декларации
в пару кликов
Приходная часть декларации формируется автоматически на основании накладных, принятых в Контур.Маркете. Расходная часть — на основании продаж, проведенных через кассу.
Новая декларация на основе старой
Загружайте в Контур.Маркет предыдущие декларации из программ для алкогольной отчетности, например, из «Декларант-Алко». Документы импортируются в формате *xml.
Автоматическое заполнение
Контур.Маркет возьмет нужные данные из формы № 6 вашего поставщика и сам подставит их в приходную часть накладной. Благодаря этому у вас не возникнет расхождений с контрагентами.
Проверка перед отправкой
Готовые декларации проходят автоматическую проверку. Большинство ошибок из импортированного файла сервис исправит сам. При отправке пустой декларации Контур.Маркет предупредит об этом.
Отчетность за организации на обслуживании
Контур.Маркет помогает создать алкодекларацию обслуживающим бухгалтериям и пунктам коллективного доступа.
Готовите отчетность для других организаций?
Контур.Маркет помогает создавать алкодекларации обслуживающим бухгалтериям и пунктам коллективного доступа. Стоимость годовой подписки на сервис зависит от региона и количества организаций на обслуживании.Прайс «Алкодекларация» для ОБ и ПКД
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