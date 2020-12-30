Организации и ИП, которые продают товары и услуги, обязаны уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость, а также сдавать налоговую декларацию. Кроме того, плательщиками НДС являются лица, которые занимаются экспортно-импортными операциями. Для отдельных категорий юрлиц и предпринимателей предусмотрены льготы по НДС. Рассмотрим, кто из хозяйствующих субъектов должен уплачивать налог, а кто имеет право на освобождение от его уплаты.
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Налоговая внимательно следит за правильностью исчисления суммы НДС к уплате. Налогоплательщик при расчете налога использует данные из книги покупок и книги продаж, где регистрируют входящие и исходящие счета-фактуры соответственно. Эти документы всегда должны быть выверены, чтобы во время камеральной проверки у инспекции не возникло вопросов.
Декларацию по НДС можно представить только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора ЭДО (п. 5 ст. 174 НК РФ). В противном случае будет считаться, что компания не представила отчет.
Организация может возместить НДС из бюджета, если по итогам налогового периода (квартала) сумма налога, принятая к вычету, превысила исчисленную сумму НДС (п. 2 ст. 173 НК РФ). Обычно возмещение налога происходит в общем порядке (ст. 176 НК РФ).
Продавец (исполнитель), получивший предоплату от покупателя (заказчика), должен начислить НДС. Сделать это следует в день получения аванса. Дело в том, что получение оплаты или частичной оплаты признается моментом определения налоговой базы по НДС.
После отправки первичной налоговой декларации по НДС часто возникают ситуации, когда нужно сдать уточненку: например, бухгалтер нашел ошибку в декларации, поставщик несвоевременно прислал пакет документов или пришло требование от налоговой. Разберемся, в каких случаях необходимо сдавать уточненную декларацию, а когда этого можно избежать.
Каждый квартал налогоплательщики НДС сдают декларации, в которых отражают сведения из счетов-фактур. Налоговая проводит камеральную проверку и ищет различия в отчетности контрагентов. Если их найдут, пришлют требование о даче пояснений и могут даже отказать в вычете. Разбираемся, как свериться с контрагентами, чтобы избежать проблем.
Проверять отчет по НДС нужно, чтобы успешно сдать его в налоговую. Несоблюдение некоторых правил заполнения приведет к тому, что декларация будет признана несданной, а это — штрафы. Что это за соотношения и как их проверить, расскажем далее.
Электронные услуги — это доступ к программам, подписки в интернете, услуги доменов, хостингов, облачных хранилищ и так далее. Зачастую отечественные организации покупают их у иностранных компаний. Несмотря на то что оформить подписку просто, налогоплательщики должны помнить о тонкостях учета и возмещения НДС со стоимости электронных услуг.
В декларации по НДС с суммой налога, заявленной к возмещению, должны быть заполнены специальные графы. Перед возвратом налога из бюджета инспекция проверит декларацию, чтобы подтвердить правомерность вычетов и исчисление налоговой базы. В статье дадим рекомендации по оформлению отчета для успешного прохождения проверки.
Все бизнесмены, которые ввозят на территорию России товары из-за рубежа, должны уплачивать с их стоимости НДС. Его можно принять к вычету, если собрать подтверждающие документы, заплатить налоги и правильно оформить поступление. Расскажем о порядке возмещения НДС при импорте.
НДС — один из основных налогов, пополняющих бюджет Российской Федерации. Правильность его исчисления и заполнения налоговой декларации контролирует налоговая. Любая ошибка может привести к доначислению, пеням и штрафам. В статье расскажем, зачем и как проверить декларацию по НДС.
Декларация по НДС — это отчет, с помощью которого налогоплательщик раскрывает налоговой порядок подсчета налога. Задача ИФНС — сверить, правильно ли сделан расчет и нет ли в нем разногласий с другими отчетами. Как налоговики всё это контролируют, разберем в статье.
По результатам камеральной или выездной проверки ФНС может не только доначислить суммы неуплаченных вовремя налогов, но и выписать штраф за нарушение налогового законодательства. В некоторых случаях эту сумму можно уменьшить в два и более раза. Как это сделать, разберем далее.
Камералку инспекция проводит для проверки расчета заявленного в декларации налога. Под нее подпадают все налоги: на прибыль, НДС, по УСН и так далее. Для этого инспекторы анализируют данные налогового учета налогоплательщика и другие документы. Как подготовиться к камеральной проверке, расскажем далее.