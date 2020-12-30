Организации и ИП, которые продают товары и услуги, обязаны уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость, а также сдавать налоговую декларацию. Кроме того, плательщиками НДС являются лица, которые занимаются экспортно-импортными операциями. Для отдельных категорий юрлиц и предпринимателей предусмотрены льготы по НДС. Рассмотрим, кто из хозяйствующих субъектов должен уплачивать налог, а кто имеет право на освобождение от его уплаты.